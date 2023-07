Tesla archivia il secondo trimestre con un utile in aumento del 20% e i ricavi in crescita del 47% a 24,97 miliardi di dollari. "Siamo concentrati nella riduzione dei costi, nello sviluppo di nuovi prodotti che favoriranno la futura crescita e nel generare free cash flow.

Le sfide legate a questo periodo incerto non sono finite, ma riteniamo di avere gli ingredienti giusti per il successo di lungo termine", afferma Tesla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA