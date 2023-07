Stellantis e Saft, prototipo di batteria intelligente

Dopo quattro anni di progetti, modelli e simulazioni, un team costituito da venticinque tra ingegneri e ricercatori del Cnrs, Centro nazionale di ricerca scientifica francese, di Stellantis e di Saft ha presentato oggi l'innovativo prototipo di una batteria di accumulo di energia che integra le funzioni di inverter e caricatore. L'integrazione di queste funzioni rende la batteria più efficiente, il che si traduce in una maggiore autonomia per i veicoli BEV, e al tempo stesso più affidabile e meno costosa. Inoltre, ciò consente di liberare spazio all'interno del veicolo.

Il nome di questo progetto di ricerca comune è Ibis - Intelligent Battery Integrated System (Sistema integrato di batterie intelligenti). Un prototipo dimostrativo, in funzione dall'estate del 2022, è oggetto di numerosi brevetti e rappresenta una vera e propria rivoluzione rispetto ai sistemi di conversione dell'energia attualmente in uso. Il progetto ha confermato la validità di molti nuovi concetti tecnici e ha permesso di padroneggiarne il funzionamento nell'ottica di future applicazioni nei settori automotive e dell'energia stazionaria. Nel campo dell'elettromobilità, il progetto Ibis porterà all'adozione di nuovi standard nella progettazione dei sistemi di propulsione elettrici.



