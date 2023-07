Gb, crescono controversie su acquisto e uso auto elettriche

Cresce in Gran Bretagna il numero delle controversie che sono state presentate al Motor Ombudsman (l’organismo indipendente al quale si possono rivolgere gli automobilisti per risolvere gratuitamente eventuali problemi con i costruttori e i concessionari) in tema di auto elettriche. Durante il secondo trimestre 2023, gli automobilisti è stato aperto un totale di 291 pratiche per cercare una risoluzione alternativa delle controversie in crescita rispetto al precedente conteggio di 273 pratiche nel primo trimestre dell’anno.

Ciò evidenzia - si legge nel comunicato del Motor Ombudsman - come le preoccupazioni dei consumatori in relazione al servizio clienti ricevuto dai costruttori, e al momento dell'acquisto di un modello elettrico, hanno continuato a essere la principale fonte di malcontento negli ultimi tre mesi, rappresentando il 31% dei reclami registrati dagli automobilisti seppure in leggero calo rispetto al 32% del primo trimestre di quest’anno. Tra i problemi sollevati dai consumatori ci sono i ritardi rispetto alle date di consegna programmate e l’arrivo di auto con specifiche errate. E ancora ordini annullati senza l'autorizzazione del cliente e contestazioni sui valori di permuta concordati. Nel post-vendita le lamentele sono derivate, tra gli altri fattori, dal mancato rispetto delle prenotazioni e degli appuntamenti di lavoro o dalla mancanza di parti di ricambio.

Come nel primo trimestre del 2023, l'area telaio e motore del veicolo è quella che causato il 20% delle controversie sui modelli elettrici. Sono stati segnala ti problemi di frenata, guasti del sistema rigenerativo, pinze bloccate, lo scoppio delle gomme e perfino copricerchi che si piegavano a causa del calore dei freni. La trazione elettrica è stata chiamata in causa soprattutto per problemi dipendenti dall'elettronica e dal software raggiungendo il 14% delle segnalazioni nel secondo trimestre.

Per quanto riguarda le App, comuni interfacce dei modelli elettrici, i problemi segnalati hanno riguardato l’impossibilità di preriscaldare e ricaricare i veicoli o, ancora, di registrare l’auto per attivare alcune funzioni utente. In crescita la percentuale di reclami nel secondo trimestre rispetto al primo (10% contro 6%) sulla verniciatura e la finitura, come una diversa tonalità su paraurti e maniglie rispetto al resto dell’auto. Lamentele anche per l’ostruzione degli scarichi di drenaggio del cofano, guasti ai sistemi di fari dinamici e difetti ai passaruota. In calo invece le segnalazioni al Motor Ombudsman per l’interno dei Bev: scese dal 10% del primo trimestre all’8% del secondo.

Continuano a generare malcontento i guasti alla radio, al display del cruscotto e ai sistemi elettrici di regolazione con memoria dei sedile. Leggero aumento dei reclami sulle batterie saliti dal 4% nel primo trimestre al 6% del secondo, principalmente a causa di guasti hardware. Permangono le lamentele dei clienti per l’impossibilità di raggiungere i valori di autonomia indicati dal produttore e per i problemi con l'hardware di ricarica.

La conclusione delle pratiche sui veicoli elettrici presso il Motor Ombudsman - che opera secondo i codici di condotta approvati dal Chartered Trading Standards Institute - negli ultimi tre mesi ha ottenuto il rimborso completo (16%), la restituzione del veicolo (16%) e il risarcimento (16%). Coloro che hanno attribuito un valore monetario ai danni registrati, hanno ottenuto in media un risarcimento di 12.550 sterline (14.480 euro) in calo rispetto alle 13.000 (15.000 euro) dei primi tre mesi del 2023.

