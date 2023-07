Le vendite di Alpine a +9% nel primo semestre 2023

Dopo una crescita record del 33% nel 2022, Alpine prosegue con il segno più anche nel primo semestre del 2023, facendo registrare un aumento del 9% delle vendite nel primo semestre 2023 e 159 unità immatricolate in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I risultati commerciali del primo semestre 2023 sono trainati dalle vendite di 593 Alpine realizzate nel mese di giugno.

Giugno 2023 ha registrato un aumento del 71% rispetto a Giugno 2022 (+ 247 immatricolazioni), grazie alla serie limitata del momento, e supera il precedente record di Marzo 2019 con 536 immatricolazioni.

Il mix di versioni A110 GT, A110 S e A110 R rappresenta il 77% delle vendite di Alpine nel primo semestre 2023 (+ 5 punti rispetto al primo semestre 2022). Dal lancio avvenuto a Dicembre 2022, sono state vendute 1.155 unità dell'A110 R, di cui 900 nel primo semestre 2023. Le 200 unità della serie limitata Alpine A110 San Remo 73, lanciata a Marzo, hanno registrato il tutto esaurito in pochi giorni. Lo stesso vale per le 100 unità dell'edizione esclusiva dell'A110 R Le Mans, svelata a Giugno per il centenario della 24 Ore di Le Mans.

Nel primo semestre 2023, il marchio francese ha continuato ad espandersi raggiungendo un totale di 144 punti vendita nel mondo. L'obiettivo dichiarato è arrivare a 160 punti vendita a fine 2023, soprattutto nei mercati in crescita di Alpine nel Regno Unito e in Germania e dopo la conquista di nuovi mercati come Israele, con lo showroom inaugurato a Tel Aviv a giugno, e il Marocco entro fine 2023.



