DR Automobiles Groupe, inaugurato il nuovo magazzino ricambi

Un altro tassello nel processo di sviluppo industriale e commerciale recentemente intrapreso da DR Automobiles Groupe: il nuovo magazzino ricambi, da poco inaugurato, completa una prima fase riorganizzativa degli impianti nella sede centrale di Macchia d'Isernia.

Dopo l'ampliamento dello stabilimento di produzione di DR ed EVO e dopo l'avvio del secondo stabilimento di produzione dedicato ai nuovi marchi Sportequipe ed ICKX, il quadro è stato completato dal nuovo impianto destinato ai ricambi delle 17 car line attualmente gestite dai quattro brand di DR Automobiles Groupe.

I ricambi sono stoccati su una superficie complessiva di circa 5.000 mq suddivisi su quattro piani. Vengono gestiti da oltre 50 magazzinieri attraverso un innovativo sistema di armadi automatizzati. Si tratta di un investimento strutturale resosi necessario per far fronte all'incremento avvenuto soprattutto negli ultimi due anni del parco circolante, che oggi conta circa 80.000 automobili, e al conseguente + 50% di ordini di ricambi provenienti dal network di concessionari e riparatori presenti in tutta Italia.

Il nuovo magazzino rifornirà anche i network di vendita e assistenza sugli altri mercati europei, a cominciare da quello spagnolo dove è già iniziata la commercializzazione di alcuni modelli del gruppo.

"Con questa nuova struttura, nel primo breve periodo di operatività, abbiamo già aumentato del 250% sia il numero di colli spediti giornalmente che il relativo fatturato - ha dichiarato il nuovo responsabile del post vendita di DR Automobiles Groupe, Gerardo Altieri. Grazie all'automatizzazione che abbiamo appena introdotto siamo inoltre anche molto più rapidi nell'evasione degli ordini. Questo è uno dei passi che stiamo compiendo nell'ottica di un continuo innalzamento della qualità del servizio post vendita e del grado di soddisfazione del cliente finale."



