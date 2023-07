Cresce il mercato degli autocarri e degli autobus

Il mercato degli autocarri registra a giugno una nuova crescita a doppia cifra, mentre i veicoli trainati si confermano in calo. Infine, prosegue nel mese il trend di crescita degli autobus. Nel mese sono stati rilasciati 2.778 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+19,7% rispetto a giugno 2022) e 1.380 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, cioè con portata superiore a 3.500kg (-10,7%), suddivisi in 117 rimorchi (-12,7%) e 1.263 semirimorchi (-10,5%).

Nel primo semestre del 2023 si contano 15.062 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 12,7% in più rispetto ai primi sei mesi del 2022, e 8.345 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-5% rispetto a gennaio-giugno 2022), così ripartiti: 665 rimorchi (-2,1%) e 7.680 semirimorchi (-5,2%). "E' necessario - spiega Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci - superare l'attuale modello di incentivazione discontinua in favore di politiche di medio e lungo periodo che definiscano una strategia di decarbonizzazione del trasporto merci su gomma, in grado di dare un sostegno stabile agli investimenti. Occorrono politiche che stimolino il rinnovo delle flotte facendo leva sia sulle tecnologie di ultima generazione, auspicabilmente alimentate con biocarburanti, che sulla diffusione dei veicoli a zero e bassissime emissioni, accelerando lo sviluppo di un'adeguata rete di infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento a idrogeno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA