Comau, progetto Gigabat per la produzione di batterie in Ue

Rafforzare la catena di produzione delle batterie dell'Unione europea per la realizzazione di celle su larga scala. E' l'obiettivo del progetto Gigabat per il quale Comau (Stellantis) sviluppa una camera per la formazione di celle ad alta efficienza energetica. Si prevede che la tecnologia di Comau offrirà un risparmio energetico elettrico e termico fino al 20% rispetto a soluzioni simili disponibili sul mercato grazie al recupero e al riutilizzo del calore in eccesso e dell'elettricità prodotti durante l'intensa procedura di attivazione delle celle per più giorni.

"L'Europa si sta muovendo per realizzare una catena di produzione delle batterie sempre più autonoma e le celle ad alta efficienza energetica rappresentano un tassello fondamentale per raggiungere questo obiettivo. La mobilità elettrica rappresenta già una parte importante e in forte crescita del business Comau.

Iniziative come queste, che vanno di pari passo con la nostra strategia di sviluppo tecnologico e il nostro costante impegno per abilitare e ottimizzare un'automazione sostenibile, ci consentiranno di coprire sempre di più tutte le fasi del ciclo di vita dell'elettrificazione, raggiungendo un risparmio di energia elettrica e termica fino al 20%", spiega Pietro Gorlier, ceo di Comau.



