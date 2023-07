Tesla vuole raddoppiare la produzione in Germania

Tesla vuole raddoppiare la propria produzione di auto elettriche nella gigafactory tedesca di Gruenheide, che si trova in Brandeburgo, a pochi chilometri da Berlino. L'obiettivo è passare da 500mila a 1 milione di veicoli all'anno. Tesla lo ha comunicato nella proposta di allargamento presentata agli abitanti dell'area di Gruenheide. Lo riporta Zeit. L'azienda vuole dialogare con abitanti e autorità locali per evitare blocchi dei permessi. Sono infatti nuovamente emerse molteplici critiche sull'impatto ambientale della gigafactory, ad esempio a causa dell'uso delle riserve idriche. Se il progetto verrà approvato, il numero di lavoratori dello stabilimento potrebbe salire da 10mila a 22.500. Sarebbe prevista anche la costruzione di un'ulteriore area di produzione di 700x700 metri. Non ci sono però dettagli sulle tempistiche del progetto.



