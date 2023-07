Dacia, nel primo semestre +29,5% in Europa e +24% nel mondo

Risultato positivo per Dacia nel primo semestre 2023 che, totalizzando 345.432 immatricolazioni (autovetture + veicoli commerciali) in Europa ha fatto registrare una crescita del 24,2% ed ha ottenuto per la prima volta nello storico core business delle vendite a privati il secondo posto con una quota dell'8,4%. Nel mondo sono state vendute complessivamente 345.432 unità.

Nel mercato autovetture europeo - privati e aziende - Dacia è cresciuta del 29,5% con una performance che è ben oltre quella media del mercato (+17,5%). E' stata raggiunta una quota globale di mercato è del 4,5%, cioè + 0,4 punti rispetto al primo semestre 2022. Le vendite di autovetture si attestano a 342.809 unità, consentendo a Dacia di registrare una quota di mercato del 4,7% nel suo perimetro di commercializzazione, in aumento di 0,2 punti rispetto allo stesso periodo del 2022. A trainare le vendite del brand del Gruppo Renault nel primo semestre sono stati i quattro modelli di spicco: Spring (+38%), Sandero (+24%), Duster (+13%) e Jogger (+130%).

In particolare Sandero è stata venduta in 138.978 unità - in aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - riconfermando così il primato di modello più venduto a privati in Europa che detiene dal 2017. Con 111.891 unità vendute, Duster registra una crescita del 13% rispetto al primo semestre 2022, ed ha mantenuto la stessa posizione sul podio dei suv venduti a privati in Europa.

Prosegue l'avanzata di Jogger che ha superato la soglia delle 100mila unità vendute dal lancio. Ne sono state vendute nel primo semestre 50.569 unità di cui oltre il 25 con la motorizzazione ibrida. Restando in tema di elettrificazione, Spring ha fatto registrare con 27.438 immatricolazioni un aumento del 38% rispetto allo stesso primo semestre dell'anno precedente. Questa performance permette a Spring di riconfermarsi sul podio dei veicoli elettrici venduti a privati in Europa.

In Italia sono state vendute nei primi 6 mesi del 2023 47.798 unità (autovetture + veicoli commerciali) con un aumento del 26%. La quota di mercato di Dacia è ora del 5,6%, in crescita di 0,1 punti. Nelle vendite a privati, il brand occupa - per la prima volta nella sua storia - il primo posto in Italia con una market share del 9,7%. E Sandero risulta essere alla fine del primo semestre il modello più venduto nel nostro mercato a privati.

Bene anche in Francia che è il primo mercato di Dacia (81.415 immatricolazioni, +25%) e ancora meglio in Germania dove con un totale di 34.862 unità la crescita è stata del 41%. Anche la Spagna ha fatto registrare un aumento del 40%, con 24.816 unità vendute mentre in Romania - il mercato domestico per il brand - il risultato nel primo semestre è stato ancora migliore, + 51% con 24.733 immatricolazioni.

"La success story di Dacia continua - ha detto Xavier Martinet, svp Dacia brand, marketing, sales and operations durante una conferenza via web - con volumi mondiali in crescita del 24%. Per la prima volta della sua storia, Dacia sale sul secondo gradino del podio europeo delle vendite a privati, un risultato che dimostra quanto la nostra strategia sia in linea con le esigenze dei clienti".

Ricordando come i prossimi lanci, a partire dalla nuova generazione Duster alla fine del primo semestre 2023, rafforzeranno ulteriormente Dacia nello strategico segmento C, Martinet ha detto che "questa performance rispecchia la costante evoluzionen del brand in costante evoluzione. Un trend sostenuto dal successo dell'allestimento Extreme e come sottolineano i nostri recenti e futuri impegni nell'outdoor, come la partecipazione ai rally-raid con carburanti sintetici a partire dal 2025 e la partnership con l'Utmb World Series di trail running".



