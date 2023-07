Crisi chip superata ma solo nel 2030 recupero industria auto

La crisi per carenza di microchip è in gran parte superata, ma i postumi di questa lunga e intensa perturbazione sull'automotive dureranno ancora parecchio, probabilmente fino al 2030. Lo afferma un nuovo rapporto di S&P Global Mobility in cui sono stati analizzati i dati sulla produzione delle Case automobilistiche confrontandoli con i piani di produzione pubblicati in precedenza.

Lo studio stima che più di 9,5 milioni di auto siano andate perdute nel 2021 nella produzione globale come diretta conseguenza della carenza di semiconduttori. Altri 3 milioni di veicoli non sono stati prodotti nel 2022.

Nei primi sei mesi del 2023 - afferma S&P Global Mobility - questa riduzione della produzione per carenza di semiconduttori è scesa a circa 524.000 veicoli a livello globale. Questo miglioramento è dovuto al fatto che - sebbene la fornitura di semiconduttori rimanga limitata - catene di fornitura più prevedibile e meglio programmate hanno consentito alle Case automobilistiche di adattare i propri programmi di produzione. La produzione nel 2023 è dunque aumentata - commenta The Detroit Bureau nel riportare la notizia - perché i costruttori automobilistici e i fornitori si sono adattati all'ambiente attuale e, di conseguenza, sta crescendo l'inventario delle auto uscite dalle fabbriche. Negli anni scorsi le carenze legate alla pandemia avevano obbligato i rivenditori a evadere gli ordini sulla base di scorte disponibili ben più basse e i consumatori avevano dovuto abituarsi ad aspettare le loro nuove auto.

Questo ha creato una nuova normalità che riduce i costi di inventario e - vista la scarsità di prodotto - ha anche consentito di aumentare i prezzi sui modelli più richiesti Tuttavia, la capacità di adeguare i prezzi alla scarsità ha fatto poco per la redditività di quasi tutte le Case automobilistiche in quanto ci sono stati meno veicoli da fatturare.

"Siamo passati da un'ovvia interruzione, chiaramente rilevabile a livello di numeri del costruttore e di ogni singolo stabilimento - ha affermato Mark Fulthorpe, direttore esecutivo di S&P Global Mobility per il settore produzione - a una fase in cui sappiamo che il vincolo rimane, ma è impossibile da identificare. Ora l'industria automobilistica si è adattata a un'offerta limitata e, di conseguenza, è molto meno probabile che venga colpita da interruzioni significative".

"Con gli attuali livelli di fornitura di semiconduttori, stimiamo che potrebbero essere prodotti globalmente 22 milioni di veicoli leggeri per trimestre". Tuttavia, la domanda di sistemi di infotainment sempre più complessi, di sicurezza avanzata e di autonomia dei veicoli continuerà a intensificare l'utilizzo dei semiconduttori nei veicoli.

Phil Amsrud, senior principal analyst del team di fornitori e componenti di S&P Global Mobility, stima che il valore dei semiconduttori installati nei veicoli sia stato in media di 500 dollari per auto nel 2020 ma che raggiungerà i 1.400 dollari per auto entro il 2028. "Prima della pandemia, il tempo di consegna dall'ordine alla spedizione dei chip era di tre o quattro mesi.

Durante la pandemia nel 2021 e nel 2022, quell'attesa è cresciuta fino a un anno o più - ha detto Amsrud - Ma mentre altri settori come telefoni cellulari e PC hanno registrato un raffreddamento della domanda negli ultimi tempi, quella di semiconduttori per autoveicoli è in aumento e alcuni produttori di chip hanno dovuto modificare la capacità per soddisfare tale esigenza".

Anche se produzione e vendite stanno tornando a livelli normali - sottolinea The Detroit Bureau - ciò non compensare le opportunità perse durante la pandemia. Una previsione di S&P Global Mobility del 2019, pubblicata prima della pandemia, stimava che le vendite e la produzione globali avrebbero superato i 100 milioni di unità/anno nel 2022.

Ora secondo il nuovo rapporto S&P Global Mobility questo traguardo non è previsto fino al 2030 o addirittura più tardi.

La traiettoria di crescita dell'industria automobilistica si è spostata indietro di circa un decennio rispetto alle aspettative pre-pandemia. Le previsioni di giugno 2023 di S&P Global Mobility vedono le vendite raggiungere 83,6 milioni di unità a livello globale quest'anno. La società ora prevede che sarà il 2027 prima che l'industria automobilistica veda un anno di 93 milioni di unità e la prospettiva di 100 milioni di veicoli non è prevista prima del 2030.



