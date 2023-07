Ducati chiude il semestre con dati di consegna in crescita

Dopo un primo trimestre positivo, Ducati chiude anche i primi sei mesi del 2023 con dati di consegna in crescita. La Casa motociclistica di Borgo Panigale ha infatti consegnato la cifra record di 34.976 moto nel corso del semestre, registrando così una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

"Questo primo semestre - ha commentato Francesco Milicia, Vp Global Sales and After Sales Ducati - è stato il migliore di sempre per Ducati in termini di consegne. Abbiamo raggiunto il record di 34.976 moto consegnate, dimostrando che i nostri appassionati clienti continuano ad apprezzare la nostra gamma di prodotti, ora più ampia che mai. Le difficoltà di approvvigionamento dello scorso anno sono ormai superate, ma la competizione globale sul mercato è più intensa in questo periodo post pandemia, anche per la maggiore disponibilità dei prodotti.

Il nostro impegno per consolidare la soddisfazione dei nostri ducatisti è più forte che mai e la loro continua fiducia dà a tutte le persone di Borgo Panigale una motivazione in più".

Alla fine del secondo trimestre del 2023, l'Italia rimane al primo posto tra i mercati Ducati con 6.639 moto consegnate e una crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato più importante per l'Azienda con 4.505 moto, che corrispondono ad una crescita dell'11% rispetto al 2022. La Germania è in terza posizione, con una crescita del 13% e 4.217 moto consegnate.

La moto più apprezzata della sempre più ampia gamma Ducati è la Multistrada V4 in tutte le sue versioni, con 6.382 unità consegnate in tutto il mondo tra gennaio e giugno 2023. La naked sportiva per eccellenza di Ducati, il Monster, è in seconda posizione con 4.299 moto consegnate nel mondo, mentre al terzo posto c'è la famiglia Scrambler Ducati 800 con 3.581 moto.



