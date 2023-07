Isuzu abbandona definitivamente mercato russo

Un'altra azienda giapponese dell'automotive si ritira dal mercato russo a causa della continua incertezza provocata dal conflitto in Ucraina. Il produttore di camion Isuzu Motors ha deciso di vendere la propria partecipazione nel business alla casa locale Sollers, che ha di fatto sostituito la partecipata nipponica e preso il controllo dello stabilimento, assistendo i circa 200 dipendenti.

Isuzu era stata già costretta a interrompere la produzione in Russia nel marzo 2022, subito dopo l'inizio della guerra, per le difficoltà a garantire l'approvvigionamento della parti di ricambio. Nell'anno fiscale conclusosi a marzo il produttore di camion ha registrato una perdita di 1,7 miliardi di yen, equivalenti a 10,6 milioni di euro. La produzione di veicoli di Isuzu in Russia, avviata nel 2008, rappresentava solo l'1% della sua output globale di camion commerciali. Secondo il sito web dell'azienda, l'unità russa ha fabbricato circa 3.700 veicoli nel 2021.



