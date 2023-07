Cinese Byd rafforza leadership nelle auto nuova energia Nev

Fedele al suo nome - che è l'abbreviazione di Build Your Dreams - la cinese Byd rafforza la sua posizione di leader nella produzione di auto a nuova energia (Nev) a livello globale. Gli ultimi dati di vendita indicano che giugno è stato un mese da record per le vendite che hanno superato per la prima volta le 250mila unità, raggiungendo un volume cumulativo di 1,25 milioni di auto nel primo semestre 2023. Questo risultato ha accelerato la crescita annuale del 96%, rafforzando ulteriormente il posizionamento di Byd come marchio di punta per le vendite globali di Nev. Un trend in crescita che è legato a una serie di lanci di prodotti in Europa nei primi sei mesi del 2023. Si è iniziato a metà marzo con il debutto della Byd Atto 3 nel Regno Unito, seguita dal lancio delle Byd Han, Tang e Atto 3 in Spagna. A maggio hanno fatto la loro prima apparizione pubblica le Byd Dolphin e Seal seguite dalla presentazione del concept Ocean Design. I lanci sono proseguiti tra maggio e giugno, quando i modelli chiave del portfolio Byd sono stati presentati in Portogallo, Francia, Italia e Islanda. Nel prossimo settembre Byd presenterà inoltre all'IAA Mobility di Monaco nel settembre le sue ultime novità e le sue tecnologie sostenibili per favorire l'adozione di modelli a nuova energia (Nev) in Europa. Con l'impegno di offrire ai consumatori europei una gamma completa e diversificata di modelli elettrici, Byd è presente nel diversi mercati con proposte stimolanti, che combinano il valore dei singoli modelli con esperienze di guida high-tech e la garanzia di un elevato livello di assistenza in loco. Quello a cui punta Byd - si legge nella nota - è la creazione di un ecosistema completo di energia pulita che riduca la dipendenza del mondo dai combustibili fossili e che permetta di raggiungere l'obiettivo di abbassare la temperatura media terrestre di 1°C.

