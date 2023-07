Audi più forte in Cina se acquistasse piattaforme di terzi

Audi starebbe prendendo in considerazione accordi con costruttori fuori dal Gruppo Volkswagen per utilizzare piattaforme Ev di terze parti in sostituzione delle Scalable Systems Platform (Ssp) che accusano ritardi nello sviluppo. E che - secondo la stampa tedesca a conoscenza di queste trattative - potranno debuttare nei futuri modelli dei Quattro Anelli non prima del 2029.

Fonti autorevoli affermano che il consiglio di amministrazione di Audi si incontrerà questa settimana per discutere di potenziali forniture, tra cui quelle di diverse aziende cinesi. In discussione l'acquisto dei diritti su una piattaforma di veicoli elettrici di terze parti. L'operazione punta per rafforzare le possibilità di penetrazione nell'importante mercato cinese che ha specifiche esigenze in tema di software e servizi connessi.

La segretezza circonda il possibile partner tuttavia circolano i nome dei candidati Geely - la cui piattaforma Scalable Electric Architecture (Sea) è già utilizzata dai propri marchi Polestar, Zeekr, Smart, Lotus e Volvo - nonché quello della joint venture per veicoli elettrici Jidu gestita dalla stessa Geely e dal colosso cinese dell'high tech e di Internet Baidu.

Sotto osservazione da parte di Audi c'è anche Byd, che ha recentemente separato la propria attività di fornitura di componenti per veicoli elettrici alla controllata FinDreams.





