Vendite Kia primo semestre, è record nel mondo e in Corea

Nel periodo che va dal primo gennaio al 30 giugno 2023, Kia ha fatto registrare vendite a livello mondiale pari a 1.575.920 unità (+11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) che è il risultato più alto di sempre nel primo semestre. Il record precedente era stato raggiunto nel 2014 con un totale 1.546.850 unità di cui 1.328.086 fuori dalla Corea e 218.764 nel mercato interno.

Nel solo mese di giugno le vendite globali sono arrivate a 278.256 unità, con un aumento del 7,2% rispetto all'anno precedente. In questo mese Kia ha totalizzato nel suo mercato domestico 51.002 unità, con un aumento del 13,3% rispetto all'anno precedente. Nel primo semestre le immatricolazioni fuori della Corea sono aumentate del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 202 raggiungendo 1.281.067 unità. Nel mercato coreano, Kia ha registrato vendite per 292.103 unità, con un aumento dell'11,5% rispetto all'anno precedente. In questo caso il best seller è stata la monovolume Carnival (39.350 unità) seguita da Sorento e Sportage, che hanno venduto rispettivamente 36.558 e 36.084 unità.

Il forte slancio delle vendite complessive di Kia nel 2023 è stato guidato dai suv, con Sportage e Seltos che hanno venduto rispettivamente 260.485 e 157.188 unità. A seguire Sorento con 115.644 unità. Proprio Sportage ha dato impulso alle vendite di fuori della Corea, con 224.401 immatricolazioni. Al secondo posto il suv Seltos (130.244 unità) e al terzo la berlina K3 (si chiama Forte fuori dalla Corea) con 100.781 unità. Questi record di vendita nella prima metà del 2023 - segnala Kia - riflettono la forte domanda dei clienti globali e la crescente competitività della marca mercato mondiale. L'azienda coreana prevede che la propria gamma di modelli sarà ulteriormente rafforzata con il nuovo EV9, primo suv elettrico a tre file di sedili di Kia che sarà presto lanciato sui mercati globali.



