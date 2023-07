In Brasile Fiat Mobi supera le 400.000 unità vendute

In Italia è conosciuta solo dagli appassionati del marchio Fiat che l'hanno vista in fotografia, in Brasile però la piccola Mobi è una vera e propria bestseller, una piccola regina "da cidade". In produzione da sette anni, ha appena tagliato il traguardo delle 400.000 unità vendute.

L'esemplare del primato, uscita dalla catena produttiva del Polo Automotivo di Betim è una Mobi in allestimento Trekking, quello da urban suv.

Questo modello è stato in giugno leader di vendite del suo segmento nel mercato locale con 6.895 unità consegnate.

Esportata in 12 Paesi dell'America latina, ha triplicato le vendite in Brasile dopo la recente introduzione delle agevolazioni statali all'acquisto di veicoli nuovi.

Equipaggiata con un motore 1.0 Flex alimentabile a benzina e ad alcol, la Mobi è accreditato di percorrenze medie di 15 km/l nel ciclo misto, con un pieno di benzina può coprire distanze sino a 700 km. Dei due allestimenti in listino la Trekking è più orientata all'avventura mentre la Like è più elegantemente giovanile.



