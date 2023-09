Immatricolazioni auto, +12% le vendite di agosto in Italia

Nel mese di agosto in Italia sono state vendute 79.756 auto, il 12% in più dello stesso mese del 2022. Nei primi otto mesi di quest'anno le immatricolazioni sono state 1.040.560 con una crescita del 20,3% sullo stesso periodo del 2022. I dati sono stati pubblicati dal ministero dei Trasporti. Stellantis ha venduto in Italia nel mese di agosto 25.336 auto, numero invariato rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è del 31,8% rispetto a 35,5%. Negli otto mesi le immatricolazioni sono state 343.091, in crescita del 7,7% sull'analogo periodo del 2022, con la quota di mercato in calo dal 36,8% al 32,9%.

Restano lontani per il mercato italiano dell'auto, nonostante da agosto del 2022 il segno sia sempre positivo, "i livelli ante crisi" (-21,5%) e va male la raccolta ordini. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. "Se si mantenesse il tasso di incremento di agosto fino a fine anno, il 2023 - spiega il Csp - potrebbe chiudere con 1.583.993 immatricolazioni e quindi con una crescita del 20% sul 2022, ma questo livello è tutt'altro che soddisfacente in quanto per far fronte all'esigenza di sostituire le auto più vecchie e quindi più inquinanti e meno sicure occorrerebbe un volume di immatricolazioni non inferiore a 2.000.000 di unità all'anno. Il mancato raggiungimento di tale livello sta costringendo molti automobilisti a mantenere in esercizio auto che sarebbero da tempo da rottamare. I dati sulle radiazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra) diffusi dall'Aci sono eloquenti. Nel 2019 le radiazioni annue furono 1.540.680, nel 2021 ancora 1.491.281, ma nel 2022 sono precipitate a 1.051.834 e nel 2023 potrebbero arrivare sotto quota 1.000.000. Incide anche la transizione energetica in quanto vi sono forti pressioni per il passaggio all'auto elettrica, ma molti possibili acquirenti non si sentono ancora pronti a fare questa scelta per il prezzo elevato o per riserve sulle idoneità dell'auto elettrica a rispondere alle loro esigenze. Le case auto hanno ancora un portafoglio ordini importante di vetture non ancora consegnate per le carenze di microchip e di altri componenti essenziali per la loro costruzione, ma l'acquisizione di nuovi ordini appare insoddisfacente". Dall'inchiesta congiunturale del Centro Studi Promotor emerge che in agosto ben il 72% dei concessionari giudica basso il livello di ordini. E' del tutto evidente, secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, che "se questa situazione non si sbloccherà in tempi ragionevolmente brevi il mercato italiano dell'auto potrebbe trovarsi in nuove difficoltà".

Leggero segnale positivo ad agosto dall'elettrico: la quota di auto Bev è salita nel mese - secondo i dati dell'Unrae - al 5% superando le ibride plug-in (Phev) che stazionano al 4,1%, e la quota complessiva di auto alla spina (Ecv) sale al 9,1%. Ma la situazione per i veicoli elettrici rimane critica, sia per il dato complessivo dei primi otto mesi (bev a quota 3,9%, phev a 4,6%) che ci colloca in coda fra i cinque major market europei, sia per le prospettive negative che provengono dai dati sugli incentivi: il tiraggio da gennaio a oggi è in calo rispetto al 2022 rispettivamente del 25% e 37% su bev e phev per le persone fisiche, e del 54% e 72% per le persone giuridiche. La proiezione di questi dati a fine anno mostra un residuo complessivo di circa 316 milioni, pari al 55% dei fondi disponibili, che si sommerebbero ai 272 milioni avanzati dai fondi 2022, per un totale non speso di circa 588 milioni. "La situazione critica del mercato dell'elettrico, che contribuisce a non far decollare in Italia la transizione ecologica, è generata da uno schema incentivi mal congegnato, che penalizza la clientela a causa di un price-cap ingiustificatamente abbattuto da 50k a 35k, e in pratica esclude di fatto le imprese limitandone la fruibilità al solo noleggio con bonus dimezzati", ribadisce il presidente dell'Unrae Michele Crisci.

"La crescita rallentata del mercato auto è in linea con quella degli ultimi due mesi con i volumi che sono ancora al di sotto di quelli pre-pandemia e, purtroppo, anche il mese di agosto sconta la lunga empasse del Governo sui temi dell'Ecobonus e dei contributi per le colonnine private di ricarica elettrica". Lo afferma Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto. "Senza un cambio di passo sul fronte degli incentivi alla domanda con un confronto aperto con tutti i soggetti pubblici e privati della filiera automotive, di una revisione strutturale del regime fiscale sulle autovetture e dell'effettiva fruizione dei contributi privati per l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica (90 milioni per imprese e professionisti, 40 milioni per cittadini), i fondi ministeriali sono destinati a generare consistenti avanzi di risorse con effetti negativi sul rinnovo del parco auto. Inoltre in mancanza di un allungamento dei termini per completare le prenotazioni Ecobonus, da 180 a 270 giorni, già molti clienti stanno perdendo i bonus accordati ad inizio anno".

"Anche ad agosto 2023 il mercato auto italiano si mantiene positivo, tornando a crescere a doppia cifra (+12%), ma i volumi risentono ancora del confronto con i livelli pre-pandemia (-10,6% su agosto 2019)". Lo afferma Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia. "Per supportare la ripresa del settore e, soprattutto, il rinnovo del parco in chiave ecologica - spiega - è importante accelerare l'annunciata rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore per l'acquisto di vetture a bassissime e zero emissioni. E' fondamentale, inoltre, riallocare i 250 milioni di euro avanzati dall'ecobonus 2022, oltre ai circa 300 milioni che si stanno accumulando nell'anno in corso. La collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire, entro la fine dell'anno, un piano strutturato di medio periodo, che guarda al 2030, rappresenta un tassello fondamentale per sostenere la transizione green della filiera automotive e promuovere la competitività della supply chain italiana non solo in termini di manufacturing, ma anche di ricerca e sviluppo".

