Technocentre Renault, la pre-produzione segreta di R5 Ev

Nel cuore del Technocentre, fiore all'occhiello dell'ingegneria del Gruppo Renault e 'tempio' della ricerca, dello sviluppo e del design, accedendo (cosa normalmente vietata) al Prototype Production Centre si posso scoprire con mesi di anticipo i futuri della Casa della Losanga, quelli che debutteranno successivamente - magari ad un anno di distanza - nelle concessionarie. Questa visita virtuale in un luogo dove anche il personale Renault può entrare solo previa autorizzazione svela in questi giorni l'inizio della vita 'industriale' della Renault 5 elettrica. Nel Prototype Production Centre - riproducendo 'in piccolo' il processo di fabbricazione - Renault può fabbricare auto allo stato prototipale ma perfettamente fedeli ai futuri veicoli di produzione, questo con l'evidente finalità di eliminare il possibili piccoli difetti iniziali e convalidare il processo di assemblaggio industriale.

Si parte dai cosiddetti 'muletti' tecnicamente rappresentativi del modello di produzione che nel caso della futura Renault 5 elettrica sono stati prodotti a partire dall'ottobre 2021, quando alcuni esemplari (con silhouette della Clio) sono stati testati in Lapponia nell'ambito del programma di sviluppo della nuova piattaforma EV Cmf-B 100% elettrica. Attualmente nel Prototype Production Centre si realizzano i prototipi denominati 'vehicle check', che ricordano molto da vicino il modello finale in termini di design, auto che opportunamente mimetizzate percorreranno poi le strade d'Europa per effettuare le ultime messe a punto.

Con processi e strumenti perfettamente sintonizzati, il team di Prototype Production Centre può concentrarsi principalmente sull'aumento della velocità di produzione, facilitato in questo da operatori di fabbrica formati dagli specialisti del Centro di produzione prototipi. La fase di prototipazione è un vero e proprio anello di congiunzione tra la progettazione e la realizzazione dei modelli di produzione, che traduce e poi valida tutte le ipotesi e i dati digitali elaborati nella fase precedente.

Si tratta di seguire con la precisione di decimi di millimetro i giochi e gli allineamenti dei moduli di carrozzeria e delle parti che sono consegnate dai fornitori. Vengono controllati anche il software, i connettori e l'elettronica. La posizione del Technocentre, nelle immediate vicinanze delle aziende che contribuiscono allo sviluppo della Renault 5 elettrica, consente agli attori interessati di reagire rapidamente per analizzare e risolvere i problemi riscontrati.

Basandosi su questa esperienza, il Prototype Production Centre produrrà più di sessanta unità della nuova Renault 5 elettrica. Veicoli, che testati in condizioni estreme e per molti chilometri, consentiranno di migliorare le prestazioni a vantaggio dei futuri clienti.