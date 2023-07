Produzione dell'industria automotive cresce anche a maggio

"L'indice della produzione automotive italiana resta positivo anche a maggio (+5,3%), registrando il terzo rialzo consecutivo dopo il lieve calo di febbraio. Lo sottolinea Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia.

L'indice della fabbricazione di autoveicoli cresce a doppia cifra nel mese (+14,4%), soprattutto grazie all'aumento dell'8,7% registrato, secondo i dati preliminari dell'Anfia, dalla produzione di autovetture che chiude i primi cinque mesi a +12,9% superando le 237mila unità. L'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, invece, torna ad avere segno negativo, -3,8% rispetto a maggio 2022, invertendo la tendenza.

"Per sostenere la domanda e indirizzarla verso le tecnologie green - spiega Giorda - è importante accelerare l'annunciata rimodulazione degli incentivi a oggi in vigore per l'acquisto di vetture a bassissime e a zero emissioni. Inoltre, poiché il perdurare dei problemi di approvvigionamento e di logistica delle merci rende difficoltoso il rispetto delle consegne dei veicoli nuovi nei 180 giorni previsti dalla normativa nazionale, auspichiamo la proroga dei termini di consegna a 270 giorni . recentemente oggetto di una lettera congiunta, firmata insieme alle altre maggiori associazioni automotive italiane, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. In questo modo i cittadini che hanno investito per acquistare un veicolo nuovo a inizio 2023 non perderanno il beneficio dell'Ecobonus".