Horizon Automotive a Roma assieme a Autoéquipe

La rete di Horizon Automotive, società specializzata nel noleggio a lungo termine e nelle nuove forme di mobilità, si espande grazie alla nuova partnership con Autoéquipe, presente nella capitale dal 1982 con i marchi Dacia, Renault, Cupra e Seat, tra offerta di nuovo, usato multimarca e un'ampia struttura dedicata interamente a carrozzeria, officina e magazzino.

"Autoéquipe si è rivelata il partner ideale per supportare la nostra espansione territoriale - ha commentato Matteo Sarnataro, head of marketplace del Gruppo Horizon Automotive - soprattutto in un'area chiave come quella di Roma. Condividiamo valori fondamentali come la volontà di creare esperienze 'unconventional', per accompagnare il cliente verso una nuova era della mobilità. L'ingresso di Autoéquipe è un'ulteriore dimostrazione della crescente attenzione che i dealer stanno rivolgendo alla nostra proposta di servizio, che permette loro di sfruttare al massimo la tecnologia in cui stiamo investendo e la forte domanda nel noleggio a lungo termine".

La partnership potenzia la strategia di Horizon Automotive, mirata a soluzioni di mobilità su misura per clienti privati e aziende. Sul sito di Horizon Automotive è quindi possibile geolocalizzare la ricerca della propria auto anche a Roma, grazie anche al supporto fisico di uno store su due piani in Circonvallazione Orientale 4725, presso il Grande Raccordo Anulare, oltre che alle altre sette sedi Autoéquipe presenti in tutta la provincia di Roma.