Il mercato delle auto usate cresce nel mese di giugno

La crescita sul fronte del mercato dell'usato ha fatto registrare una crescita del 9,5% nello scorso mese di giugno. Il dato è quello contenuto nel nuovo bollettino mensile 'Auto-trend', realizzato dall'Automobile Club d'Italia e che si basa sui dati del Pubblico Registro Automobilistico. Tra i dati contenuti nel nuovo numero c'è la crescita (+9,5%) anche dei passaggi di proprietà di autovetture depurati dalle minivolture, ovvero i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale).

La crescita sale al 12,1% al lordo delle minivolture, con 417.095 formalità contro le 372.214 di giugno 2022. Questo, grazie all'incremento (+15,9%) delle minivolture, con 174.253 minipassaggi in confronto ai 150.391 di giugno 2022. In flessione (-7,6%), invece, i trasferimenti delle moto al netto delle minivolture, con 64.058 pratiche contro le 69.318 di giugno 2022.

I veicoli in generale, al netto delle minivolture, hanno fatto registrare un incremento del 5,2% rispetto a giugno 2022. Complessivamente, i passaggi di proprietà, depurati dall'effetto delle minivolture, sono stati 242.842 per le sole autovetture e 345.274 per tutti i veicoli. Nel giugno 2022 erano stati, rispettivamente, 221.823 e 328.278.

Nel mese di giugno 2023, per ogni 100 autovetture nuove, ne sono state vendute 168 usate. Il periodo gennaio-giugno 2023 si è chiuso con incrementi del 6,6% per le autovetture e del 4,4% per tutti i veicoli, a fronte di una contrazione pari al 3,3% dei motocicli.

A giugno, rispetto allo stesso mese del 2022, le radiazioni di autovetture sono tornate al segno negativo. Il decremento è stato del 12,9% e attribuibil principalmente alla diminuzione delle demolizioni (-16,2%), con 86.067 pratiche contro le 98.771 del giugno 2022. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,59 nel mese di giugno (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 59) ed a 0,60 nei primi sei mesi dell'anno.

Contrazione mensile anche per le radiazioni dei motocicli, con una variazione negativa del 14,8% e 10.228 motocicli radiati contro i 12.001 di giugno 2022. Per i veicoli in genere è stato, infine, rilevato un calo del 12,8%: 105.224 radiazioni rispetto alle 120.603 di giugno dello scorso anno. Nel primo semestre 2023, sono stati osservati decrementi del 10,1% per le autovetture e del 9,2% per tutti i veicoli, a fronte di una crescita dello 0,6% per i motocicli.