Unrae, +21,3% noleggio a lungo termine di auto e fuoristrada

Il noleggio a lungo termine di auto e fuoristrada continua a crescere nel primo semestre 2023, e in misura maggiore nel canale delle società rispetto ai privati. I dati analizzati dall'Unrae, in collaborazione con il Mit, indicano 363.542 contratti stipulati nei sei mesi, +21,3% rispetto al primo semestre 2022. Il canale dei privati registra 48.491 contratti (13,3% di quota) in lieve crescita rispetto al 2022 (+5,7%). Più consistente la crescita dei contratti stipulati dalle società, pari a 315.051 (86,7% del totale) e aumentati del 24,1% rispetto al 2022. Sul fronte delle alimentazioni, anche se in costante arretramento, si conferma la prevalenza del diesel, preferito dai privati (35,4%), dealer e costruttori (33,9%), società di noleggio a lungo termine (31,8%), ma soprattutto dalle aziende non automotive (58,7%). Il noleggio a breve termine prevale su tutti nella scelta dei veicoli a benzina (39,6%), seguiti nello stesso canale dalle vetture diesel al 26,1%. Continua la marcia delle ibride (Hev) che crescono in tutti i canali e raggiungono il 33% fra dealer e costruttori, il 24,3% fra i privati, il 23,8% nel noleggio a lungo termine, il 22,5% nel noleggio a breve termine e in ultimo il 19,4% fra le aziende non automotive, più legate al diesel.

Crescono anche le plug-in (Phev) in tutti i canali, a eccezione dei privati dove scendono dal 10,1% al 7,1%. In calo invece le elettriche pure (Bev), meno che nel noleggio a lungo termine dove segnano un exploit dallo 0,3% del primo semestre 2022 al 9,4% attuale. e preferenze fra i segmenti e carrozzerie sono differenziate a seconda del canale di utilizzatori: fra i privati prevalgono i suv del segmento C con una quota del 26,4%, lo stesso segmento prevale anche fra dealer e costruttori (29,1%) e aziende non automotive (24,9%).