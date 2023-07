Lamborghini: il prototipo LMDh debutta a Goodwood

In occasione dell'edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed, che si terrà dal 13 al 16 luglio 2023 nella cornice di Goodwood House nel Sussex (UK), Lamborghini presenterà il prototipo da corsa realizzato per gareggiare nella categoria LMDh.

Si tratta di una vettura desinata a competere nei più importanti campionati di endurance a livello mondiale, dalla categoria Hypercar del FIA World Endurance Championship 2024, che include la 24 Ore di Le Mans, alla classe GTP della IMSA WeatherTech Sports Car Championship Endurance Cup, di cui fanno parte competizioni iconiche come la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring.

Il giorno fissato per togliere i veli al toro da competizione, con la presentazione del chairman e ceo di Lamborghini Stephan Winkelmann, insieme al chief technical officer Rouven Mohr, all'head of motorsport Giorgio Sanna, oltre ai rappresentanti del partner Iron Lynx, in uno stand dedicato accanto alla Lamborghini Lounge, adiacente al Ristorante 1963, è quello di giovedì 13 luglio.

Inoltre, nella celebre corsa in salita del Festival of Speed 2023, saranno presenti anche le Lamborghini Revuelto ed Huracán Sterrato, al suo debutto dinamico nel Regno Unito.