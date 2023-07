Intelligenza artificiale di ChatGPT ora aiuta Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ha inserito un progetto sull'uso di ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer ) il noto chatbot basato sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico nell'ambito del suo ecosistema di produzione digitale MO360 introdotto per la prima volta nel 2020.

Secondo l'azienda ChatGPT può accelerare la gestione della qualità, l'identificazione e l'analisi degli errori e l'ottimizzazione dei processi. Può ad esempio supportare i dipendenti impegnati nella produzione come interfaccia vocale universale. Mercedes sta integrando ChatGPT tramite il servizio Azure OpenAI, sfruttando le funzionalità di livello aziendale della piattaforma Cloud e AI di Microsoft. "L'utilizzo di ChatGPT tramite Microsoft come parte dell'ecosistema digitale MO360 è un altro esempio di come la digitalizzazione stia portando la produzione di Mercedes-Benz ad un livello successivo - ha detto Jörg Burzer, membro del board di Mercedes-Benz Group AG con responsabilità della gestione, della produzione e della catena di approvvigionamento - Attraverso nuovi strumenti digitali, i dipendenti sono ulteriormente autorizzati a ottimizzare i processi di produzione e la gestione della qualità in modo sostenibile. Dopo una fase pilota di successo, ChatGPT sarà utilizzato in tutta la rete di produzione globale Mercedes-Benz".

ChatGPT può inoltre supportare gli ingegneri della qualità Mercedes-Benz nell'identificazione dei guasti raggruppando i dati in modo che la valutazione complessiva di dati rilevanti per la produzione e la gestione della qualità risultino notevolmente semplificate.

Invece che utilizzando complesse funzioni di programmazione, le segnalazioni vengono guidate in un dialogo, in modo che oltre agli ingegneri anche i dipendenti che non hanno conoscenze di programmazione possano avere a disposizione le informazioni e i dati necessari. La pianificazione giornaliera della produzione può essere inoltre verificata in tempo reale e adattata in modo flessibile se necessario. A questo punto, ChatGPT può supportare il processo decisionale strategico per l'intera catena di produzione nel più breve tempo possibile.

Grazie a questa democratizzazione dei dati rilevanti, ogni dipendente può utilizzare ChatGPT per effettuare rapide valutazioni e modificare i passaggi successivi nell'ambito del proprio campo di lavoro.