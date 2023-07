Gruppo Bmw: crescita globale 11,3% nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre dell'anno il Gruppo Bmw ha consegnato ai clienti un totale di totale di 626.726 veicoli dei suoi diversi marchi, ottenendo una crescita su base annua dell'11,3%.

Di questi - segnala la nota - 88.289 unità sono modelli Bmw e Mini completamente elettrici, cioè più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+117,5%). Considerando l'intero primo semestre, le immatricolazioni del Gruppo Bmw hanno totalizzato 1.214.864 unità (+4,7%) permettendo al brand Bmw di rimane in vetta al segmento premium globale.

"Il forte sviluppo delle vendite in generale e in particolare per i nostri veicoli completamente elettrici dimostra che abbiamo i prodotti giusti sul mercato al momento giusto - ha dichiarato Pieter Nota, membro del board di Bmw AG con responsabilità per clienti, marchi e vendite - Il Gruppo Bmw continuerà la sua accelerazione di successo dell'elettromobilità a un ritmo elevato nella seconda metà dell'anno".

"Stiamo conquistando clienti in tutto il mondo con la nostra linea di prodotti giovane e attraente. Grazie alla nostra offerta diversificata, che va dai motori a combustione altamente efficienti ai modelli completamente elettrici, stiamo affrontando in modo ideale l'ampia varietà di esigenze dei clienti in tutto il mondo".

In dettaglio il marchio Bmw ha consegnato tra aprile e giugno 553.369 veicoli ai clienti in tutto il mondo, con un aumento del +11,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il brand Mini ha fatto registrare una significativa crescita delle vendite nel secondo trimestre consegnando ai clienti 71.816 auto (+10,2%) su base annua.

Con 48.257 unità vendute nel secondo trimestre del 2023, il brand Bmw M GmbH ha registrato una crescita anno su anno del +14,5% e ha consolidato la sua posizione nel settore automobilistico ad alte prestazioni.

A livello di regioni in Cina il Gruppo Bmw ha venduto un totale di 197.807 unità nel secondo trimestre crescendo del 16,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Negli Stati Uniti, sono stati consegnati ai clienti tra aprile e giugno 95.533 veicoli Bmw e Mini con un aumento del +13,7%. In Europa, infine, le vendite Bmw e MINI sono state pari a 232.706 unità (+9,0%).