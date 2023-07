Addio Ford Fiesta, dopo 47 anni stop produzione a Colonia

L'ultimo esemplare della popolare Ford Fiesta esce oggi dalla catena di montaggio dello stabilimento Ford di Colonia-Niehl, atto conclusivo di una lunghissima carriera che viene interrotta pur realizzando ancora, con le differenti versioni, un totale di 300mila vendite.

Il debutto era avvenuto nel 1976 e in uesti anni è stato raggiunto nel mondo un totale di 18 milioni di unità. A regime le linee tedesche producevano una Festa ogni 86 secondi (https://www.youtube.com/watch?v=ErSZmor1qok) L'ultima e la penultima Fiesta di ottava generazione - costruite oggi prima dello stop della linea - non andranno però a clienti, ma rimarranno in ambito Ford. Una entrerà a far parte della collezione storica internazionale che ha sede proprio nello stabilimento di Colonia. L'altro è destinato al museo dell'Ovale Blu a Dagenham nel Regno Unito.

Quella di Fiesta è una lunga storia legata alla presenza di Ford in Europa ed al suo rapporto con i clienti (ne parla un video su sito ufficiale dell'azienda: https://www.youtube.com/watch?v=MDGfwYM_wgM) e che attraverso le otto evoluzioni ha assecondato e spesso anticipato i gusti e le esigenze dell'utenza. "Avevamo bisogno di spazio in fabbrica" - aveva detto nel dicembre 2022 al magazine britannico Autocar Martin Sander, direttore generale di Ford Model E Europe- per produrre l'imminente suv elettrico Ford Explorer".

"Sta arrivando il momento in cui abbiamo bisogno dello spazio per la costruzione, perché stiamo trasformando l'impianto per la Fiesta in una linea per modelli completamente elettrici". Il 12 giugno scorso è stato inaugurato ufficialmente il centro EV di Colonia, primo stabilimento Ford a emissioni zero.