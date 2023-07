Stellantis e NioCorp, contratto di acquisto di terre rare

Stellantis e NioCorp hanno sottoscritto un contratto di acquisto di terre rare a sostegno dell'impegno di Stellantis ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038. L'accordo vincolante prevede anche un possibile investimento strategico di Stellantis nel progetto Elk Creek Critical Minerals di NioCorp.

"Stellantis intende guidare il settore impegnandosi ad azzerare le proprie emissioni di carbonio entro il 2038, un obiettivo che richiede innovazione e una completa ridefinizione delle strategie di approvvigionamento" afferma Maxime Picat, chief Purchasing e Supply Chain Officer di Stellantis.

"Lavorando con partner come NioCorp, stiamo compiendo passi importanti per decarbonizzare la mobilità e garantire forniture strategiche delle materie prime necessarie per il successo dei programmi di elettrificazione globale dell'azienda, evidenziati nel piano strategico Dare Forward 2030".

"NioCorp e Stellantis hanno concordato di sviluppare in modo congiunto una catena di fornitura di terre rare magnetiche per Stellantis, contribuendo anche a individuare un produttore di magneti permanenti di terre rare sinterizzate che fornisca a Stellantis un'ulteriore opzione geografica, a sostegno dell'ambizioso impegno di azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2038" spiega Mark Smith, executive chairman e ceo di NioCorp. "Riteniamo che la posizione di NioCorp come potenziale fornitore statunitense di diversi minerali essenziali, necessari per l'elettrificazione dei veicoli, offra a Stellantis un'importante alternativa per garantire le catene di fornitura e sostenere i suoi obiettivi di crescita".