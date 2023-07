Stellantis, 'Stla Medium' per Peugeot, Ds, Lancia e Opel

La Stla Medium, una delle quattro nuove piattaforme per le auto elettriche di Stellantis, sarà utilizzata per produrre berline, crossover e suv dei brand Peugeot, Ds, Lancia e Opel dei segmenti C e D. Garantirà un'autonomia di oltre 700 chilometri (420 miglia) con il pacchetto Performance e di oltre 500 chilometri (300 miglia) con il pacchetto Standard. Lo hanno spiegato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis e Sebastian Jacquet, il manager che ha seguito lo sviluppo della piattaforma. Stla Medium sarà installata in diversi stabilimenti del gruppo per supportare gli obiettivi di elettrificazione, a partire dall'Europa. I primi Paesi in cui sarà utilizzata sono la Francia, l'Italia (a Melfi, dove saranno prodotte 4 vetture elettriche a partire dal 2024), la Germania e il Nord America.

"Quello che vediamo oggi è il prodotto di poco più di due anni di innovazione senza compromessi per offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente, e supportata da investimenti per 30 miliardi di euro nell'elettrificazione e nel software fino al 2025" ha sottolineato Stellantis. I veicoli realizzati su Stla Medium saranno venduti in tutto il mondo e saranno disponibili con trazione anteriore o integrale tramite l'aggiunta di un secondo modulo di propulsione elettrica nella parte posteriore, con una potenza compresa tra 160 e 285 kW (Bev). "Con questa piattaforma entriamo nell'arena e possiamo competere con chiunque. Stiamo dimostrando che facciamo quello che diciamo", ha sottolineato Tavares. La piattaforma serve per produrre "modelli dei segmenti C e D, dove c'è una più alta competizione. Abbiamo una tecnologia molto competitiva e saremo uno dei grandi vincitori della transizione", ha aggiunto il manager. Stellantis ha 26 modelli nei segmenti C e D e potrà produrre con la nuova piattaforma fino a 2 milioni di vetture l'anno in tutto il mondo. "La piattaforma Stla Medium dimostra l'alta competenza tecnologica della comunità tecnica globale di Stellantis e la sua capacità di fornire prodotti iper-focalizzati sui clienti, riscrivendo idee da tempo consolidate sul concetto di trasporto, mentre procediamo verso l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038".



Tavares, con governi dialogo ma produciamo dove conviene

"Dialoghiamo con i governi di Italia e Francia, che sono ben intenzionati, sono di supporto, ma Stellantis produce dove è competitiva". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, presentando la piattaforma Stla Medium.. "Noi guardiamo prima di tutto ai clienti, che vogliono qualità e prezzi accessibili. L'elettrico è più costoso del 40% rispetto ai motori tradizionali e non possiamo chiedere alla classe media di pagare un'auto il 40% in più. Dobbiamo essere saggi per conservare la nostra competitività", ha sottolineato.