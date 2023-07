Offensiva Vw da un miliardo in Brasile per crescere del 40%

Volkswagen ha annunciato in occasione del 70mo anniversario della sua presenza in Brasile, investimenti per un miliardo di euro per crescere in Sud America e in particolare nel mercato brasiliano dove l'obiettivo è aumentare le vendite del 40% entro il 2027.

Riferendosi alle più recenti ricerche che indicano come il mercato automobilistico sudamericano possa crescere dell'11% all'anno fino al 2030, rendendolo uno delle aree in più rapida crescita al mondo, Thomas Schäfer, ceo della marca Volkswagen ha detto: "In quanto mercato automobilistico in rapida crescita il Sud America è di importanza strategica per Volkswagen. Abbiamo già notevolmente migliorato la redditività e continuiamo a lavorare sul tema dei costi".

Volkswagen ha già avviato una importante offensiva di prodotto nella regione con il lancio di 15 nuovi modelli e un focus su veicoli elettrici. "Negli ultimi anni, il team locale ha raggiunto il turnaround e migliorato in modo sostenibile la redditività e la competitività - ha sottolineato Schäfer - Il compito ora è continuare a lavorare sui costi e allo stesso tempo implementare l'offensiva di prodotto".

"A tal fine, stiamo investendo un miliardo di euro in Sud America entro il 2026" tra l'altro nello sviluppo di motori a combustione alimentati a etanolo e per nuovi modelli di business".

Un punto focale dell'offensiva di prodotto di Volkswagen è rappresentata dai segmenti A0 e A oltre che dalle tipologie Cuv e Suv, che sono i segmenti di mercato in più rapida crescita al mondo. Oggi il segmento A0 rappresenta già quasi il 40% del mercato sudamericano e continuerà anche a crescere in modo ben superiore rispetto al mercato totale.

La Casa di Wolfsburg prevede inoltre che la trasformazione verso i modelli elettrici puri in Brasile sarà meno dinamica che in Europa. Lo dimostra il fatto che la quota complessiva delle auto Bev nel 2033 nel mercato brasiliano è stimata intorno al 4%. Tuttavia in questo segmento Volkswagen punta a crescere più velocemente del mercato complessivo.

L'azienda ha infatti confermato che tutti i nuovi modelli prodotti nella regione continueranno a funzionare con biocarburante al 100% fornendo così un importante contributo alla strategia di sostenibilità prevista da programma Volkswagen South America's Way to Zero.

Per sviluppare e adattare all'alimentazione flex-fuel i motori termici costruiti in Europa Volkswagen Brasile potrà utilizzare il nuovo centro R&D a São Bernardo do Campo nell'area metropolitana di São Paulo.

Tutti i modelli Volkswagen flex-fuel per l Brasile possono funzionare sostanzialmente con etanolo e benzina, nonché con qualsiasi miscela di questi carburanti. In Europa viene aggiunto un massimo del 10% di biocarburante (E10).

Ricordiamo che l'etanolo derivato dalla canna da zucchero è un combustibile sostenibile in quanto deriva dalla fermentazione dello zucchero utilizzando i lieviti. Rispetto alla benzina, questo riduce le emissioni di gas serra fino all'80%. I campi di canna da zucchero per la produzione di etanolo costituiscono meno dello 0,8% della superficie del Brasile.

Volkswagen ha iniziato la produzione in Brasile 70 anni fa a San Paolo, realizzando il suo primo stabilimento fuori dalla Germania. All'inizio, con dodici dipendenti che si occupavano dell'assemblaggio di parti importate.

Oggi, Volkswagen è il più grande produttore di automobili del Paese, avendo costruito un totale di 25 milioni di veicoli in 70 anni, 4 milioni dei quali sono stati esportati. L'azienda sviluppa e produce i modelli Polo, Virtus, Nivus, Taos e T-Cross, tra gli altri, in quattro stabilimenti nel Paese e vende le auto attraverso circa 500 concessionarie.