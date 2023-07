Pirelli acquista la brasiliana Hevea-Tec per 21 milioni

Pirelli aumenta la sua quota di approvvigionamento di gomma naturale in America Latina e si garantisce una continuità di fornitura acquisendo per 21 milioni di euro la brasiliana Hevea-Tec, il maggiore operatore indipendente brasiliano nella trasformazione di gomma naturale. L'operazione, precisa una nota, non avrà impatti sul target, pari a circa 2,35 miliardi di euro previsto per la posizione finanziaria netta del gruppo a fine 2023. Per Hevea-Tec sono inoltre già previsti piani di incremento dei volumi di produzione. L'operazione permetterà di avviare progetti innovativi sulla gomma naturale con lo scopo di incrementare l'utilizzo di materiali non fossili nei pneumatici, in linea con gli obiettivi dell'azienda. Dal punto di vista della sostenibilità, inoltre, l'acquisizione di Hevea-Tec consentirà di migliorare ulteriormente il controllo della catena di approvvigionamento di gomma naturale, di ridurre le emissioni di CO2 grazie a una fornitura "local for local" e di avviare nuovi progetti di certificazioni FSC, fronte su cui Pirelli detiene già un primato nel proprio comparto.