Mercato auto Italia, +9,19% le vendite a giugno

Nel mese di giugno in Italia sonostate immatricolate 138.927 auto, il 9,19% in più dello stesso mese del 2022. Nel semestre le immatricolazioni sono state complessivamente 684.262, con una crescita del 22,96% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Stellantis ha immatricolato in Italia a giugno 43.099 auto, l'11,1% in meno dello stesso mese del 2022. La quota di mercato è del 31% contro il 38,2% di un anno fa. Nei primi sei mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono 279.373, in crescita del 9,7% sull'analogo periodo del 2022, con la quota che scende dal 37,2 al Il dato delle vendite di auto a giugno "è positivo, ma deludente perché viene dopo "ben otto crescite a due cifre con un 40,78% in marzo e un 29,21% in aprile". E' il commento del Centro Studi Promotor che si chiede se "la festa per l'automobile sia già finita o se il rallentamento di giugno sia solo un incidente di percorso". "Se la festa fosse già finita - spiega - saremmo di fronte a una situazione veramente difficile. Infatti, anche mantenendo il tasso di crescita dei sei mesi nell'intero 2023 otterremmo un volume di immatricolazioni di 1.619.543, lontano dal livello necessario per assicurare la regolare sostituzione delle auto a fine corsa". Dall'inchiesta mensile del Centro Studi Promotor a fine giugno su un campione rappresentativo di concessionari emergono elementi di preoccupazione. A giugno l'86% valuta basso il livello degli ordini, mentre a gennaio la percentuale era del 41%. Il 71% ritiene alti i prezzi e il 31% pensa che aumenteranno ancora. Il 77% prevede il mercato stabile o in crescita per i prossimi tre/quattro mesi, solo il 23% si attende un calo. Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, "nonostante la decelerazione di giugno il mercato italiano sembra destinato a continuare a crescere e a raggiungere il livello di 1.619.543 immatricolazioni", ma con un ulteriore incremento dell'anzianità del parco circolante. "Per compiere il balzo che manca - sottolinea Quagliano - per il ritorno alla normalità le soluzioni sembrano essere due: la prima è una politica di incentivi alla rottamazione veramente aggressiva che premi non solo chi passa all'auto elettrica, ma anche chi rottama una vecchia carretta per comprare un'auto usata recente; la seconda un mutamento della politica delle case automobilistiche, che appaiono impegnate nella produzione di modelli altamente remunerativi, per mettere a punto un'offerta dignitosa sul piano quantitativo e qualitativo di auto alla portata delle masse". 33,2%.

A giugno si registra "un piccolo recupero delle auto 'con la spina' che salgono a quota 9,8%", ma "siamo sempre lontani dagli obiettivi della transizione energetica, ma si può ancora recuperare il ritardo accumulato e accelerare il processo di decarbonizzazione intervenendo finalmente sul fronte aperto della fiscalità delle auto aziendali per uso promiscuo, sulle storture dello schema 2022-24 degli incentivi per le auto a basse emissioni, sull'intensificazione e massima diffusione delle infrastrutture di ricarica". Lo sottolinea il presidente dell'Unrae, Michele Crisci, commentando i dati sulle vendite di auto in Italia a giugno. Crisci aggiunge che "ormai da troppo tempo si attende l'emanazione delle norme da parte del Mimit per l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica da parte di privati e condomini" e auspica "una rapida convocazione dell'atteso Tavolo Automotive, che garantisca un confronto autentico, e non a posteriori, con tutti gli attori della filiera. Il presidente dell'Unrae aggiunge che "la riconversione della filiera automotive italiana è fondamentale per salvaguardare Pil e occupazione, ma bisogna ricordare che il 60% della componentistica italiana viene esportato".