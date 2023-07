Stellantis acquisisce retail Norauto in Argentina

La succursale sudamericana di Stellantis ha annunciato l'acquisizione in Argentina del 90% delle azioni della catena di prodotti e servizi "Norauto", con 13 succursali nella provincia di Buenos Aires, 360 impiegati e un parco di circa 40 mila clienti mensili. In questo modo, si legge in una nota del gruppo automobilistico europeo, "Stellantis allarga la sua partecipazione nel settore dell'assistenza post-vendita e dei servizi multimarca in Argentina". L'investimento, prosegue la nota, "fa parte del piano strategico #DareForward2030" che si pone l'obiettivo di "offrire attenzione al cliente in tutte le sue necessità". Con l'acquisto da parte di Stellantis, si evidenzia, "Norauto può aspirare adesso a trasformarsi in un'azienda nazionale con centri in tutto il Paese". Oltre al costante piano di sviluppo portato avanti nei suoi due principali stabilimenti industriali a El Palomar (Buenos Aires) e Ferreyra (Cordoba), "il gruppo sta investendo in Argentina anche in diversi settori, come quelli energetico e minerario", conclude la nota.