Stellantis, accordo con norvegese Kuniko per solfato cobalto

Stellantis mette un altro tassello nella creazione di una rete di partnership per garantire una fornitura stabile di materiali fondamentali per il suo futuro elettrificato. La società ha firmato con la norvegese Kuniko un contratto di acquisto vincolante per garantire la fornitura del 35% del solfato di cobalto e nichel con una durata di nove anni, per la futura produzione. Inoltre, Stellantis ha raggiunto un accordo per l'acquisto di 5 milioni di euro (8 milioni di dollari australiani) di nuove azioni di Kuniko, ottenendo così una partecipazione finale del 19,99% e il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione Kuniko.

"Stiamo intraprendendo un percorso ambizioso per assicurarci un ampio assortimento di materie prime necessarie per raggiungere i target sull'elettrificazione del Dare Forward 2030. Con Kuniko, stiamo aggiungendo un'altra leva per supportare il nostro fabbisogno per le batterie in Europa, grazie a una soluzione locale estremamente consapevole in tema di tutela dell'ambiente, proveniente dai progetti norvegesi della società" afferma Maxime Picat, chief purchasing e supply chain officer di Stellantis. "Questa partnership strategica con Stellantis promuove soluzioni per una catena del valore sostenibile per le batterie in Europa e rafforza il potenziale del nostro portafoglio di progetti sui metalli per le batterie in Norvegia", ha affermato Antony Beckmand, ceo di Kuniko.

I fondi provenienti dall'acquisto delle azioni saranno utilizzati per permettere l'avanzamento dei progetti di esplorazione sui metalli per le batterie greenfield e brownfield di Kuniko, che includono nichel, cobalto, rame.