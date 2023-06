Bugatti espanderà sede di Molsheim per futuri modelli

In preparazione per l'avvio dello sviluppo e della produzione della futura hypercar elettrica Bugatti espanderà il quartier generale di Molsheim con la costruzione di un nuovo edificio a due piani adiacente all'atelier esistente, dove oggi viene assemblata la Chiron. A comunicarlo è la stessa Bugatti che ha confermato un programma di investimenti che "sosterrà lo sviluppo di nuovi modelli oltre l'era della Chiron". La costruzione di questo edifico, che inizierà nella seconda metà del 2024, è "in linea con l'espansione del marchio - ha affermato Christophe Piochon, presidente di Bugatti - e del prodotto" e sosterrà anche i programmi in corso come la produzione della Bolide e della W16 Mistral. Questa espansione aggiungerà 2120 metri quadrati all'area di lavoro e di studio attuale, permettendo di ospitare nuovo personale e ulteriori progetti di sviluppo incluso quello che Bugatti (ora di proprietà di Rimac) descrive come il suo primo modello ipersportivo.

Per supportare l'iniziativa Bugatti ha avviato una campagna di reclutamento per attirare nuovi dipendenti con l'obiettivo di aumentare la forza lavoro a Molsheim del 50% entro la fine del 2027.

Il nuovo modello Bugatti, già in fase di sviluppo, dovrebbe attingere all'esperienza di propulsione elettrica della Casa madre Rimac, con prestazioni di accelerazione superiori a quelle del modello attuale Chiron Super Sport con il W16 quadri turbo da 1.619 Cv. L'espansione delle strutture esistenti sosterrà anche i programmi in corso come la produzione della Bolide e della W16 Mistral.