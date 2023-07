A Iveco Group pieno controllo di Nikola Iveco Europe

Iveco S.p.A. ha acquisito la piena ed esclusiva proprietà della società tedesca derivante dalla ex joint venture Nikola Iveco Europe, che assumerà la denominazione EVCO (Electric Vehicles COmpany). Lo comunica con una nota Iveco Group N.V. (Mi:Ivg) spiegando che l'acquisizione è stata compiuta dopo la finalizzazione degli accordi definitivi con Nikola Corporation come da intese preliminari annunciate il 9 maggio. "Il positivo completamento di questo passaggio già annunciato - si legge - riconferma la determinazione della Società a svolgere un ruolo di primo piano nel trasporto pesante a emissioni zero. Iveco Group N.V. (MI: IVG) riunisce 8 marchi, ognuno player di riferimento nel suo specifico ambito industriale". Fanno parte del Gruppo Iveco, Fpt Industrial, Iveco Bus e Heuliez, Idv, Astra, Iveco Capital, Magirus. Il Gruppo impiega oltre 35.000 persone in tutto il mondo e ha 20 siti industriali e 29 centri di Ricerca & Sviluppo.