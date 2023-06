Vendite Porsche, ritorno 2023 fra 17 e 19% "puntando al 20%"

Si è svolta ieri la prima assemblea generale annuale di Porsche AG dopo l'Ipo dello scorso settembre ed è stato lo stesso presidente del consiglio di sorveglianza Wolfgang Porsche a indirizzare un ringraziamento ai dipendenti del Gruppo per "avere svolto con dedizione personale e senso di responsabilità un ruolo cruciale nel rendere l'anno passato ancora una volta un grande successo nonostante una moltitudine di cambiamenti e di sfide".

L'utile operativo del Gruppo è stato di 6,8 miliardi di euro, superando del 27,4% il dato dell'anno precedente. Le consegne ai clienti sono aumentate del 2,6% a 309.884 veicoli. Il flusso di cassa netto della divisione auto è aumentato del 5,2% a 3,9 miliardi di euro.

Il ritorno operativo del Gruppo sulle vendite (Ros) è stato del 18,0%, con un aumento di due punti percentuali su base annua. Sulla base di questi risultati il consiglio direttivo e il consiglio di sorveglianza di Porsche AG hanno proposto per l'anno fiscale 2022 un dividendo di 1 euro per azione ordinaria e di 1,01 euro per azione privilegiata.

Il ceo di Porsche AG Oliver Blume ha sottolineato durante l'assemblea generale annuale che l'azienda continuerà la sua attuale strategia invariata: "Essendo uno dei marchi di lusso di maggior valore al mondo, stiamo portando avanti la nostra strategia di lusso moderno e sportivo. E ci stiamo ponendo obiettivi ambiziosi".

Nonostante le circostanze molto difficili, Porsche AG ha confermato le sue previsioni per l'anno 2023. "Prevediamo ricavi di vendita del Gruppo in una forchetta compresa tra circa 40 e 42 miliardi di euro - ha affermato Blume - Per il ritorno sulle vendite del Gruppo, continuiamo a prevedere una percentuale compresa tra il 17 e il 19%, a condizione che la situazione globale e l'offerta non peggiorino in modo significativo. A lungo termine - ha ribadito il ceo di Porsche AG - puntiamo a un ritorno sulle vendite del Gruppo superiore al 20%". L'assemblea - che era iniziata con una manifestazione degli attivisti di Letzten Generation fuori dalla Porsche Arena di Stoccarda - ha visto una ridotta partecipazione di azionisti privati (il periodico Automobilwoche stima che fossero 600 su un totale di 170mila investitori).

Ed ha anche evidenziato lo scontento di una parte dell'azionariato per la doppia carica di ceo di Porsche AG e di ceo del Gruppo Volkswagen ricoperta da Oliver Blume. Come riferisce Automobilwoche Blume ha liquidato l'osservazione dicendo che il cumulo delle cariche è una "decisione consapevole".