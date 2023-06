Toyota: produzione globale record a maggio

Livelli record per la produzione di Toyota in maggio, grazie all'attenuarsi della crisi per l'approvvigionamento dei semiconduttori iniziata durante la pandemia da coronavirus. Nel mese scorso l'output globale ha segnato un aumento del 33,4% rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo le 847.000 unità. Nello specifico in Giappone la produzione è cresciuta del 72,2% a quota 248mila, mentre nei paesi esteri è migliorata del 22%, un dato che rappresenta anche esso un record per il mese di maggio. La casa nipponica ha comunicato che la produzione in Cina è diminuita a fronte delle norme più stringenti sulle emissioni dei veicoli, ma l'impatto è stato più compensato da una accelerazione della domanda in Nord America e in Europa, in linea con i miglioramenti nelle forniture dei chips per il settore automotive. Segnali incoraggianti anche per le vendite globali, in aumento del 10,1% in maggio, sfiorando le 839.000 unità e in rialzo per il quarto mese consecutivo. La prima casa automobilistica mondiale prevede di produrre e vendere oltre 10 milioni di unità a livello globale per la prima volta nell corso dell'anno fiscale che termina a marzo 2024.