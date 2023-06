Renault alza le stime 2023, margine operativo tra 7% e 8%

Il gruppo Renault, visto l'attualelivello di performance superiore alle aspettative iniziali, ha aggiornato le sue prospettive finanziarie per l'intero anno 2023 e prevede un margine operativo del gruppo tra il 7% e l'8%, rispetto alla stima precedente del 6%. Atteso anche un flusso di cassa operativo del settore automobilistico superiore o uguale a 2,5 miliardi di euro, rispetto ai precedenti 2 miliardi di euro. L'aggiornamento è dovuto principalmente alla qualità del "mix di vendita grazie al successo dei nuovi lanci e alla politica commerciale incentrata sul valore", spiega la società in una nota. Renault prevede per il primo semestre del 2023 un margine operativo di sruppo superiore al 7% e un free cash flow operativo del settore automobilistico di circa 1,5 miliardi di euro, compresi 600 milioni di euro di dividendi di Mobilize Financial Services.

"Il gruppo Renault raggiunge livelli record di performance".

Così il ceo di Renault, Luca de Meo, commenta l'aggiornamento delle stime per il 2023. "Questi risultati - aggiunge - sono il frutto della nostra strategia incentrata sul valore e dell'impegno incessante dei team, negli ultimi 3 anni, per la Renaulution che sta trasformando il Gruppo in profondità. Il gruppo Renault migliora quindi le sue prospettive finanziarie per l'anno in corso, grazie ai continui sforzi per ridurre i costi e con una strategia senza precedenti nella storia del gruppo. Questa strategia di prodotto, che coinvolge tutti i nostri marchi, è appena iniziata e migliorerà ulteriormente le performance del gruppo, guidando al contempo una trasformazione unica per diventare l'azienda automobilistica Next Gen"