Volkswagen e Mercedes riducono attività in Brasile

La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha annunciato la sospensione temporanea delle attività di tre stabilimenti a San Paolo e Paraná a causa della "stagnazione" del mercato automobilistico, mentre Mercedes-Benz ha deciso di terziarizzare la distribuzione dei ricambi. Presso l'unità Volkswagen di Taubaté (San Paolo), questa settimana saranno interrotti due turni di produzione, mentre presso lo stabilimento di São Bernardo do Campo (San Paolo), l'azienda ha presentato un progetto di ferie obbligatorie del personale di 10 giorni a partire da luglio. D'altra parte, lo stabilimento di São José dos Pinhais (Paraná) ha avviato le attività del mese con un turno di cassa integrazione a partire 5 giugno, di una durata prevista fra due e cinque mesi. Queste misure sono state adottate nonostante il programma di incentivi alla vendita di auto lanciato dal governo Lula all'inizio di questo mese, che offre sconti per veicoli che costino fino a 120.000.reais (23.000 euro). Per quanto riguarda Mercedes-Benz, ha annunciato oggi che, a partire da dicembre, terziarizzerà la distribuzione dei pezzi di ricambio e l'attività di rigenerazione di cui si occupa l'unità di Campinas (San Paolo), puntando a "maggiore efficienza, competitività e agilità". Secondo i sindacati metalmeccanici, questa misura dovrebbe interessare circa 500 lavoratori che potrebbero perdere il lavoro.