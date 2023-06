Renault Korea Motors ospiterà a Busan modelli elettrici

Renault costruirà un nuovo impianto elettrico l'interno della fabbrica di Busan di proprietà della consociata locale Renault Korea Motors (posseduta all'80%) e dove attualmente è installata una capacità produttiva di 250mila unità/anno.

La notizia è arrivata da Guido Haak, vicepresidente del Gruppo Renault, durante un incontro a Parigi con il sindaco di Busan Park Heong-joon che faceva parte della delegazione - che includeva il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol - per sostenere l'offerta del Paese di ospitare l'Expo 2030.

"Lo stabilimento di Busan è per noi un'importante base di produzione - ha dichiarato Haak - e ora accelereremo la nostra transizione verso i veicoli del futuro attraverso investimenti su larga scala".

Il progetto punta a creare le condizioni industriali nell' area asiatica per soddisfare la crescente domanda di modelli a emissioni zero in Asia.

Nel 2022 da Busan sono uscite circa 170mila unità, di cui 117mila sono state esportate, principalmente in Europa.