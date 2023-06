Iveco avvia transizione verso nuovo chief financial officer

L'attuale cfo di Iveco Group Francesco Tanzi, assumerà un nuovo incarico in un altro settore industriale entro la fine del terzo trimestre di quest'anno. Lo rende noto la società, precisando che "il processo di ricerca per identificare la persona che succederà a Tanzi è già iniziato, con la prospettiva di assegnare l'incarico entro la fine di questo periodo transitorio".

"Voglio ringraziare Francesco per ogni suo contributo sin dalla creazione di Iveco Group come azienda indipendente, periodo durante il quale abbiamo impresso un deciso impulso nell'esecuzione dei nostri piani per il futuro", commenta Gerrit Marx, ceo di Iveco Group,