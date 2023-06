Nel futuro di Aston Martin forniture da Lucid e da Mercedes

Grazie al consolidato rapporto con Mercedes-Benz e ad una nuova specifica collaborazione con Lucid Group, Aston Martin guarda ad un futuro fatto di modelli elettrici ultra-lusso e ad alte prestazioni ultra-lusso che diventino leader nei rispettivi settori.

"L'accordo di fornitura con Lucid è un punto di svolta per la futura crescita guidata dai modelli elettrici di Aston Martin - ha dichiarato Lawrence Stroll, presidente esecutivo dell'azienda di Gaydon - Sulla base della nostra strategia e dei nostri requisiti, abbiamo selezionato Lucid, ottenendo l'accesso alle più alte prestazioni del settore e alle tecnologie più innovative per i nostri futuri prodotti Bev".

"Non solo potremo usufruire dei significativi investimenti che Lucid ha fatto per sviluppare le sue tecnologie di livello mondiale - ha precisato Stroll - ma miglioreremo e differenzieremo ulteriormente l'esperienza di guida attraverso il lavoro che Roberto Fedeli e i suoi team stanno già sviluppando, in linea con la nostra gamma di modelli ultra-lusso, e prestazionali".

Il futuro portafoglio di hypercar, sport, Gt e suv elettrificati Aston Martin elettrificati, tutti ultra-lussuosi e ad alte prestazioni, avrà come base comune una nuova piattaforma Bev modulare. Nell'ambito dell'accordo di fornitura strategica con Lucid Group sono compresi l'accesso a tecnologie leader del settore e un contatto di fornitura a lungo termine in base alla quale Lucid fornirà ad Aston Martin componenti di propulsione selezionati per i modelli elettrici iniziali e futuri.

Mercedes-Benz AG, si legge nella nota, continuerà a fornire ad Aston Martin l'accesso a una gamma di tecnologie di altissimo livello tra cui propulsori - inclusi motori a combustione interna, sistemi ibridi ed elettrici - e le architetture elettriche/elettroniche per i modelli di generazione attuale e futura.

"Insieme a Mercedes-Benz - ha detto Stroll - ora abbiamo due fornitori di livello mondiale per supportare lo sviluppo e gli investimenti che stiamo facendo per realizzare la nostra strategia di elettrificazione".

"Con la partnership a lungo termine recentemente annunciata con Geely, avremo anche l'opportunità di accedere alla loro gamma di tecnologie e componenti, nonché alla loro profonda esperienza nel mercato strategico chiave della Cina. Nel complesso, l'annuncio di oggi è un ulteriore passo significativo verso la realizzazione delle nostre ambizioni per la marca Aston Martin".