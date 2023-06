MyLocauto Friends: un programma a misura di cliente

Si chiama MyLocauto Friends il nuovo programma del settore rent-a-car dedicato alla fidelizzazione multiprodotto e multicanale, gratuito e cross-sell, con sconti e vantaggi progressivi in base al numero di noleggi effettuati.

Si tratta di un'innovazione che tiene conto anche dello storico del cliente, a partire dal giorno di iscrizione, e che evolve insieme alle abitudini di noleggio, grazie a tre livelli di avanzamento, denominati, rispettivamente, Beginner, Enthusiast ed Expert, per usufruire di sconti sulle tariffe orarie e giornaliere, riduzione ed eliminazione delle franchigie, oltre a sconti sui servizi aggiuntivi, come, ad esempio, il rifornimento di carburante.

Prendere parte al programma è semplice e gratuito, basta creare il proprio profilo nell'area riservata MyLocauto e, una volta aderito, è possibile visualizzare direttamente il proprio livello per avere accesso alle offerte dedicate, ed usufruire, fin da subito, di uno sconto sulla tariffa di noleggio auto. "Consideriamo la customer centricity - spiega Raffaella Tavazza, ceo Locauto - un elemento fondamentale della strategia aziendale. MyLocauto Friends nasce per offrire una customer experience ancora più semplice e allo stesso tempo esclusiva".