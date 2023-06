Bosch Italia sempre più protagonista della nuova mobilità

Pur nell'attuale situazione di incertezza nei confronti di una transizione 100% elettrica per giungere all'azzeramento delle emissioni di CO2, l'approccio di Bosch - il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi - rimane quello, più vantaggioso anche per gli utenti, della neutralità tecnologica. Lo ha detto Camillo Mazza, general manager Bosch Mobility per l'Italia, nel suo intervento al Think Tank The Urban Mobility Council organizzato con Unipol a Milano.

"Vogliamo essere il partner privilegiato delle aziende del settore automotive o più in generale della mobilità proponendo soluzioni tecnologiche per tutte le propulsioni. Da una parte continueremo a migliorare i motori a combustione affiancando le soluzioni elettriche mentre dall'altra parte lavoriamo sull'idrogeno e i carburanti sintetici". Mazza ha precisato che l'azienda "prevede in alcuni mercati, come il nostro, uno sviluppo dell'elettrificazione. In questo senso il fatturato globale dell'elettrificazione all'interno di Bosch Mobility quadruplicherà fino a raggiungere 6 miliardi di euro entro il 2026". Il tema del reperimento delle risorse e materie prime necessarie a produrre in serie le vetture elettriche sta però portando con sé qualche problema. Un importante contributo sul fronte delle batterie può venire da Bosch che vanta una lunga esperienza nelle tecnologie di automazione e produzione.

"Le principali Case automobilistiche tedesche - ha sottolineato Mazza - e molti impianti dedicati alle batterie in tutto il mondo utilizzano tecnologiei industriali Bosch, che offrono soluzioni per l'intera catena del valore della produzione". Oltre alle stazioni completamente automatizzate di scarica dei moduli delle batterie, sono inclusi anche postazioni di lavoro ergonomicamente flessibili per l'analisi tecnica e lo smantellamento sicuro delle batterie, sistemi di trasferimento per il trasporto di batterie di diverse classi di peso e, infine, software per guidare gli operatori nelle varie fasi del processo. "E non dimentichiamo - ha detto Mazza - che Bosch offre anche una soluzione di tracciabilità e monitoraggio delle condizioni, dell'origine del materiale e dello stato di lavorazione delle batterie".

Il general manager di Bosch Mobility per l'Italia, sollecitato sul tema, ha anche affrontato la problematica della conversione della produzione e del mantenimento dell'occupazione nella transizione. "Ad oggi, Bosch Mobility conta ben 230.000 collaboratori impiegati nelle oltre 300 sedi dislocate in 66 Paesi nel mondo - ha detto Mazza - e se parliamo solo dell'Italia, contiamo 5.600 collaboratori complessivi impegnati in tutti i settori di business, quindi non solo Mobility, di cui più di 1.600 impiegati a Bari, il più grande stabilimento Bosch in Italia che è storicamente dedicato ai componenti per motori diesel". "Ovvio che la trasformazione tecnologica a cui stiamo assistendo, di pari passo con la transizione energetica accompagnata dalla necessità di sviluppare soluzioni sempre più efficienti e sostenibili, assumono un ruolo di primo piano anche nel nostro settore. L'intera filiera del nostro business sta attraversando una fase di profonda trasformazione". "Indispensabile dunque cogliere tutte le opportunità legate a questa trasformazione puntando sulla formazione e sulla riqualificazione dei collaboratori. Tutto questo cercando di mantenere l'equilibrio tra interessi sociali ed economici e rendendo la trasformazione il più possibile accettabile dal punto di vista sociale". Mazza ha ribadito che "proprio per questo e per rispondere sempre meglio e con maggiore efficienza alle esigenze dei clienti nuovi e di quelli già esistenti che abbiamo ripensato la nostra struttura e riorganizzato il nostro settore di business Bosch Mobility. L'obiettivo è di generare con il solo business della mobilità un fatturato di oltre 80 miliardi di euro a livello mondiale entro il 2029". Per Mazza l'auspicio è che "l'Italia continui a svolgere un ruolo di primo piano, forte della sua tradizione produttiva e del suo spirito di innovazione. Il nostro Paese vanta una straordinaria tradizione non solo nella produzione delle auto, ma anche in termini di componentistica, assemblaggio e ingegneria. Siamo tra i principali esportatori di componenti automobilistici in Europa. Senza dimenticare le eccellenze italiane nella costruzione di fabbriche e infrastrutture. Si tratta di elementi fondamentali che dovrebbero favorire il nostro Paese nell'accettare le nuove sfide e attrarre investimenti".