Abu Dhabi entra con 784 milioni di dollari nella cinese Nio

Nuova importante iniezione di fondi nel Gruppo automobilistico cinese Nio, uno dei più attivi fuori del Paese e in forte espansone anche in Europa. Cyvn Holdings - un fondo controllato da Abu Dhabi - ha annunciato un investimento da 784 milioni di dollari in Nio Inc, corrispondente al 7% delle azioni.

Cyvn Holdings acquisterà 84.695.543 azioni ordinarie di Classe A di nuova emissione al prezzo per azione di 8,72 dollari e il closing è previsto per l'inizio di luglio. Nell'ambito degli accordi il governo di Abu Dhabi (che è guidato da Mohammed bin Rashid Al Maktum) si è impegnato per sei mesi a non trasferire o cedere le azioni acquisite.

Nio e Cyvn Holdings hanno anche concordato di cooperare per "perseguire insieme ulteriori opportunità" nelle attività internazionali di Nio. William Bin Li, fondatore, presidente e amministratore delegato di Nio ha dichiarato al riguardo che "gli investimenti strategici di Cyvn Holdings dimostrano i valori unici della nostra azienda nel settore dei veicoli elettrici intelligenti".

"L' investimento rafforzerà ulteriormente il nostro bilancio per alimentare i nostri continui sforzi per accelerare la crescita del business, guidare le innovazioni tecnologiche e costruire la competitività a lungo termine".

A sua volta Jassem Al Zaabi, presidente e amministratore delegato di Cyvn Holdings, ha dichiarato: "I nostri investimenti strategici in Nio sono guidati dal nostro apprezzamento per la leadership del suo marchio, per l'innovazione dei suoi prodotti premium e per le comprovate capacità tecnologiche nel mercato dei veicoli elettrici intelligenti. Ci uniremo a Nio per guidare la transizione energetica globale e la crescita sostenibile per l'intera umanità".