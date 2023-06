Successo campagna riciclaggio Suzuki Motor Co in Giappone

Oltre ai consueti dati finanziari per l'anno fiscale 2022 (da aprile 2022 a marzo 2023) Suzuki Motor Corporation ha annunciato i risultati della contestuale campagna di riciclaggio di elementi specifici in Giappone.

Secondo quanto stabilito dalla Japan Automobile Recycling Law il monitoraggio ha riguardato il trattamento di rifiuti di triturazione Asr, di sistemi airbag e di fluorocarburi, ambito in cui Suzuki ha raggiunto un tasso di riciclaggio del 96,7%, superando l'obiettivo legale del 70%.

In particolare sono state raccolte 52.262 tonnellate di rifiuti Asr da 372.192 veicoli fuori uso e sono stati ritirati 1.576.072 airbag prelevati da 342.659 veicoli a fine vita. In quest'ultimo caso il tasso di riciclaggio è stato del 95,4%, ben oltre l'obiettivo legale dell'85%.

La campagna di riciclaggio di Suzuki per gli impianti di condizionamento ha portato al recupero di 68.572,2 kg di fluorocarburi (Pfc) raccolti da 358.721 veicoli fuori uso. In conformità con il mandato legale, Suzuki è responsabile della promozione del corretto trattamento e riciclaggio dei rifiuti ASR, airbag e fluorocarburi depositati dai clienti.

Le tasse di riciclaggio e le entrate generate dal fondo per il riciclaggio dei veicoli ammontano a 3,7 miliardi di yen (238,2 milioni di euro). Il costo totale del riciclaggio di questi materiali è stato di 3,56 miliardi di yen (229,2 milioni di euro) con un surplus netto di 140 milioni di yen (901mila euro) che sono andati alla Japan Foundation for Advanced Auto Recycling.