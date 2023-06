Solo 2 ore per produrre veicolo elettrico Guizhou Changjiang

La rivoluzione che accompagna la diffusione delle auto elettriche è soltanto ad una fase iniziale, come confermano le dichiarazioni fatte dal costruttore cinese Guizhou Changjiang Automobile che - grazie ad un sistema di produzione intelligente dell'azienda e agli impianti di produzione basati sull'IoT - è riuscito a ridurre a meno di due ore il tempo di fabbricazione di un modello elettrico, per il momento un commerciale leggero.

Il nuovo stabilimento della Guizhou Changjiang è situato nel distretto di Gui'an, dove nel cluster dei veicoli a nuova energia (Nev) operano anche Chery, Byd e Catl. In particolare il sito della Casa automobilistica è progettato per produrre 210mila veicoli elettrici all'anno e dispone di quattro linee di produzione.

La presidente di Guizhou Changjiang, Zhou Hong ha affermato che l'azienda "utilizza sistemi di gestione basati su IT come Pdm ed Erp. E applica anche tecnologie di produzione intelligenti come robotica, IoT e cloud computing".

E' così che a Gui'an l'intero processo di creazione di un veicolo da trasporto a nuova energia (Nev), dal collegamento del cablaggio all'installazione del telaio, finendo con il collaudo, richiede meno di due ore.