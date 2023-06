Nuovo Cim 4.0 Michelin di Cuneo propulsivo per Pmi Piemonte

Fortemente radicato nel territorio, l'impianto Michelin di Cuneo si prepara ad assumere un ruolo propulsivo per lo sviluppo della provincia di Cuneo e del Piemonte, come spiega Simone Rossi, direttore della storica fabbrica del Bibendum.

"Con l'inaugurazione all'interno dello stabilimento di un hub del Cim 4.0, un distaccamento del Competence center di Torino, uno degli otto poli di riferimento tecnologici in Italia - chiarisce il manager - per la diffusione delle nuove tecnologie, sarà disponibile per tutte le piccole medie imprese del territorio l'opportunità di trovare soluzioni per le loro applicazioni e la possibilità di poter dialogare direttamente con i player del settore per farle implementare".

Un ruolo aggiuntivo per una fabbrica storica che gioca un ruolo importante all'interno della multinazionale transalpina.

"Siamo molto lieti di festeggiare i sessant'anni di attività di un asset strategico per il Gruppo. Si tratta - sottolinea Rossi - del più importante stabilimento di produzione pneumatici per vetture in Italia, con una capacità installata di 13 milioni di unità/anno. Oggi è uno degli otto impianti di tutto il gruppo in cui vengono testate e sviluppate le nuove tecnologie, da integrare negli pneumatici di domani. I tecnici dialogano continuamente con i ricercatori, testano i nostri prodotti per valutare tutte le migliorie e le soluzioni necessarie prima di mandarli in linea".

Cuneo oggi è al centro della produzione europea per Michelin.

"Abbiamo una capacità - continua il dirigente italiano - installata che al giorno può arrivare fino a 40.000 pneumatici, su una varietà dimensionale molto ampia che spazia dai 15" ai 21" e su numerose gamme di prodotto: dal Primacy, all'invernale, al Crossclimate, al run flat".

Non solo gomme però, come illustra lo stesso Rossi: "Questo è anche un centro importante di produzione di semi finiti: ne realizziamo più di 1000 tonnellate al giorno che poi vengono utilizzati per la produzione pneumatici sia a Cuneo sia negli altri elementi in Italia. Una parte viene anche esportata.

Inoltre, abbiamo un'attività di prototipazione molto sviluppata e una di 'post manufacturing' che chiamiamo Acoustic: inseriamo una spugna di poliuretano all'interno degli pneumatici per ridurre le vibrazioni generate dal loro rotolamento sull'asfalto".