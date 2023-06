Lamborghini: nuovo showroom nel Regno Unito

Apre un nuovo showroom Lamborghini Hatfield, che rientra nel gruppo H.R. Owen, in Inghilterra, e in questo modo diventano undici i concessionari ufficiali del brand nel Regno Unito. La nuova sede offre ampi spazi espositivi e strutture after-sales, rispecchiando la forza del brand nel territorio inglese, e sottolineando l'espansione della gamma della casa del toro.

Nello specifico, lo showroom da 500 mq di Mosquito Way, a Hatfield, è inserito in nuovo complesso di 2,06 ettari, e comprende una sala d'attesa al piano ammezzato affacciata sull'area espositiva sottostante, oltre ad uno studio dedicato alle personalizzazioni Ad Personam. Inoltre, la struttura da 870 mq dedicata all'after sales comprende un centro tecnico con 14 postazioni, ed una area drive-in nella quale la vettura in arrivo viene analizzata. "Questa sede rappresenta un investimento davvero importante da parte del nostro partner H.R.

Owen - ha dichiarato il chairman e Ceo Stephan Winkelmann - che rispecchia la forza del brand nel Regno Unito, nonché il nostro impegno oltremanica".