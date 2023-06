Hyundai investe nelle startup

E' andato in scena a Seul l'evento Open Innovation Tech Day di Hyundai Motor Group, nel quale il gruppo ha annunciato le strategie attuali e future per il suo ecosistema globale di startup. Nello specifico, il gruppo ha annunciato di aver investito 1.3 trilioni di KRW in oltre 200 startup tra il 2017 e il primo trimestre del 2023, periodo nel quale ha iniziato a rafforzare le sue attività di open innovation. Le cifre in questione però, sono scorporate da altri importanti investimenti relativi a Boston Dynamics, Motional e Supernal. Approfondendo le attività di Hyundai si scopre che, a livello di gruppo, ha investito in elettrificazione, connettività, intelligenza artificiale, guida autonoma, energie rinnovabili, robotica e servizi di mobilità. Questi hanno portato la realtà coreana ad investire circa 700 miliardi di KRW in progetti, comprese società di servizi di mobilità come Grab a Singapore e OLA in India. A livello di cifre seguono l'elettrificazione e la connettività, rispettivamente, con 280 miliardi e 126 miliardi di KRW. Inoltre, sono stati investiti 60 miliardi di KRW in intelligenza artificiale, 54 miliardi nella guida autonoma e 25 miliardi nell'energia, compreso l'idrogeno. Hyundai Motor Group gestisce centri di innovazione globali chiamati "CRADLE" in cinque paesi: Stati Uniti, Germania, Israele, Cina e Singapore; ed ha lanciato "ZER01NE" in Corea, che funge da hub per l'open innovation. Inoltre, il gruppo gestisce un totale di 19 fondi di investimento nei principali paesi, con l'obiettivo di garantire capacità di investimento globale per supportare le startup.